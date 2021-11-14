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«انطباعات».. معرض فنى جديد

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«انطباعات».. معرض فنى جديد «انطباعات».. معرض فنى جديد

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تستضيف قاعة آزاد للفنون في القاهرة حتى 28 نوفمبر معرضاً لأعمال الفنان أسامة فريد. يقام المعرض تحت عنوان «انطباعات» ويضم عدداً من أحدث أعمال الفنان التصويرية.


في المعرض يتخذ اللون دور البطولة، إلى حد الإيهام بأننا أمام إحدى تجارب التجريد اللوني. غير أننا سرعان ما ننتبه إلى الشكل المتواري خلف هذه التكوينات، إذ لم يتخل الفنان هنا عن الشكل تماماً، فالأشكال في هذه الأعمال تتوارى في الخلفية لصالح اللون، لتترك مساحة أرحب للتجريب في الخامة. في هذه الأعمال يمكننا أن نستكشف على مهل العلاقة ما بين الشكل واللون في لوحات أسامة فريد، ونبحث وننقب ما بين التقاطعات الخطية التي يوظفها الفنان بمهارة في أعماله عن أسرار هذا البناء التصويري المفعم بالبهجة، في تجربة بصرية وذهنية فريدة وممتعة.

المصرى اليوم

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