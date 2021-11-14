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جامعة عين شمس تصدر عددًا جديدًا من «المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل»

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جامعة عين شمس تصدر عددًا جديدًا من «المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل» جامعة عين شمس تصدر عددًا جديدًا من «المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل»

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تحت رعاية د.محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وا.د اميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس ود. حنان الشاعر وكيل الكليه البنات لشئون الدراسات العليا والبحوث أصدرت الكلية العدد الرابع اكتوبر ٢٠٢١ من «المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل».

وقالت الجامعة في بيان، الأحد، إن المجلة هي دورية علمية أكاديمية محكمة تصدر عن كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس وتعنى بنشر الإنتاج العلمي المتميز بالجدية والأصالة، في مجال دراسات المرأة والطفولة وذلك باللغة العربية واللغات الأجنبية وترحب المجلة بإسهامات الباحثين كافة من أرجاء الوطن العربي.

وتناقش قضايا المرأة حيث ضم العدد الجديد مقالات حول النظرية النسوية ونظريات الجندر، وصورة المرأة في الأدب، والمرأة في الدراسات الثقافية والدينية، وصورة المرأة في الإعلام، والمرأة والتنمية، والإعلام والتوعية بحقوق المرأة، وأشكال العنف ضد المرأة.

المصرى اليوم

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