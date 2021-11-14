خروج عربة ترام عن القضبان بالإسكندرية دون خسائر (صور)

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شهد خط ترام النصر شرقي الإسكندرية، مساء الأحد، خروج إحدى عربات الترام عن القضبان بالقرب من محطة فيكتوريا الرئيسية، دون حدوث أي خسائر.

تلقت هيئة النقل العام في الإسكندرية بلاغا يفيد خروج عربة ترام عن المسار بين محطتي السيوف والنصر، ما أدى لارتباك الحركة دون توقفها بشكل كامل.

تبين من المعاينة خروج إحدى عربات ترام النصر «الترام الأزرق» من على القضبان قبل المحطة الرئيسية بمنطقة فيكتوريا، فيما يجري الفحص لمعرفة الأسباب.

ودفعت هيئة النقل العام بفنيين ومهندسين ومعدات من ورش الترام لسحب الترام وإعادة العربة على القضبان مرة أخرى وتسيير الحركة وإعادتها لطبيعتها.

سقوط عربة ترام عن القضبان شرق الإسكندرية دون خسائر - صور