«الشيخ أحمد الطيب وسيرته الذاتية».. يقدمها قصر ثقافة الأقصر

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في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية الوعى؛ نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس.

وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان«الأقصر والثقافة العربية» أوضح ضياء الدين محمد، وإيمان موريس بيت العائلة المصرية أنه أختيرت مدينة الأقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017ضمن مشروع العواصم الثقافية العربية الذي تشرف عليه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

وتتسلم الأقصر الملقبة بمدينة المائة باب أو مدينة الشمس الشعلة خلال شهر مارس وتتميز الأقصر بالجو الرائع وبها ثلث آثار العالم وتتم في هذه الايام الأستعدادات لفتح طريق الكباش والأقصر متحف مفتوح، وذلك بمدرسة نجع غنيم المشتركة.

عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان«الأهتمام بالطفل داخل الأسرة وتعديل سلوكه» تحدثت شيماء شوقى عن تحديد السلوك الغير مرغوب وترتيب الأولويات وتحديد السلوك الذي يحتاج تعديل قبل غيره والتحدث مع الطفل بشأن السلوك الغير مرغوب والتفرقة بين شخصية الطفل وما يرتكبه من سلوكيات إتباع مبدأ الفورية لا تأجيل عند محاسبة الطفل في سلوكه والثبات والأستمرارية عند تعديل السلوك، بالإضافة إلى عرض كورال الأطفال بمناسبة أعياد الطفولة تدريب حجاج أحمد.

أعد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان«الملوثات البيئية وأثرها على الصحة» وتحدث على حسان خضرى عن تلوث الماء وأثره على الصحة وتلوث التربية

كما عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان شخصيات من الأقصر «الإمام أحمد الطيب» تحدث الطيب على خضرى عن ميلاده ونشأته ومؤهلاته الدراسية والمناصب التي تولاها، وكذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان «الشباب ووقت الفراغ» وأوضح أحمد عمران طرق إستغلال أوقات الفراغ وفوائد إستغلال أوقات الفراغ للشباب، بينما أقام قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان«مسرح الطفل» ألقاها المخرج المسرحى أحمد يوسف، أوضح أن مسرح الطفل يعتبر من هم المسارح الموجودة حاليا لتنمية مهارات ومواهب الطفل وطريقة عمل مسرح للطفل في البيت وأهمية مسرح الطفل بالنسبة للطفل، بالإضافة إلى ذلك أقام القصر ورشة حكى بعنوان «تنمية مهارات الأطفال» ألقتها سلوى جودة وقالت المواهب والإبداع من عطايا الله والأكتشاف المبكر للمواهب والإستفادة من أوقات الفراغ والتشجيع المستمر ولا تنتقد طفلك وعلمه أن الخطا بداية الصواب وشجعه على حرية الإختيار.

أقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية أمسية شعرية للشاعر جاد شام بعنوان «أبيات من فن الواو»، وكذلك أعدت مكتبة المدامود الثقافية أمسية شعرية بعنوان«تعريف الشعر» للشاعر أبوبكر حباشي، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى دوري ثقافي بين الأطفال في المعلومات العامة أدارته أسماء محمد، بينما أعدت المكتبة ورشة حكي بعنوان «فيل ابراهة» وسردتها أسماء محمود.