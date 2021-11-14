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وزير التعليم يوضح حقيقة زيادة مقررات الصف الرابع الابتدائي إلى ١٣ مادة

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وزير التعليم يوضح حقيقة زيادة مقررات الصف الرابع الابتدائي إلى ١٣ مادة وزير التعليم يوضح حقيقة زيادة مقررات الصف الرابع الابتدائي إلى ١٣ مادة

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رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أكذوبة زيادة مناهج الرابع الابتدائي من ٥ إلى ١٣ مادة.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: تنوعت وسائل الهجوم على جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم قبل الجامعي وتقديم الافضل لابنائنا في مدارسنا الحكومية وتردد على مواقع التواصل وفيديوهات استغاثة ركيكة على اليوتيوب ان المناهج كبيرة والمواد كثيرة وانها زادت من ٥ مواد إلى ١٣ مادة وهكذا.

وأضاف :رغم ان مناهج العام السابق موجودة لمن يريد الاستدلال بدلا من الوقوع في فخ السوشيال ميديا وترديد ما يكتب بلا بحث أو تحقق.

وتابع قائلاًهذه هي مواد العام السابق والحالي لمن يريد الحقيقة ولنسأل لماذا يتعمد البعض التضليل ولى الحقائق.

المصرى اليوم

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