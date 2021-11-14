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منتخب يفقد جهود الثنائي في لقاء الجابون

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منتخب مصر يفقد جهود الثنائي في لقاء الجابون منتخب يفقد جهود الثنائي في لقاء الجابون

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أدى الوطني تدريبه اليوم بأحد الملاعب الفرعية لمقر اقامته استعدادا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل في ختام المجموعة السادسة التي تأهل عنها للدور الأخير لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات .

ولم يتمكن من المشاركة في تدريبات اليوم كل من عبدالله السعيد وأحمد فتوح للإصابة، حيث غادر السعيد مقر المعسكر بعد وداع زملائه أثناء تناول العشاء، فيما يخضع أحمد فتوح لاختبار ثان غدًا لتحديد حالته.

وكان وائل جمعة مدير المنتخب قد انضم إلى معسكر الفريق مساء اليوم بعد أن أكدت كافة التحاليل التي أجراها سلامته، إضافة إلى ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجرتها البعثة مساء أمس فور وصولها من لواندا وجاءت نتائجها ظهر اليوم سلبية لكل أعضاء البعثة.

المصرى اليوم

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