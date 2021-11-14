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الاتحاد السكندري يمدد عقد نجمه 5 سنوات

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الاتحاد السكندري يمدد عقد نجمه 5 سنوات الاتحاد السكندري يمدد عقد نجمه 5 سنوات

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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي، في تمديد التعاقد مع هشام صلاح، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الجارية.

ومدد الاتحاد السكندري التعاقد مع هشام صلاح، لمدة 5 مواسم قادمة، ووافق اللاعب على تمديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تعديل وتمديد التعاقد

و يحرص مجلس إدارة النادى على تمديد وتجديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسن وحسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

وكان هشام صلاح، محط أنظار العديد من أندية الدوري في الفترة الماضية على رأسهما ، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع فريقه في الموسم الماضي.

الاتحاد السكندري نجح في الأيام الماضية في تجديد التعقاد مع أحمد نبيل مانجا لمدة 3 سنوات ومروان عطية لمدة 5 سنوات.

المصرى اليوم

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