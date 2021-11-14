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«بيبو بيبو».. الخطيب يذكر أساطير الأهلى بمهاراته بعد مرور عقود ..صور

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«بيبو بيبو».. الخطيب يذكر أساطير الأهلى بمهاراته بعد مرور عقود ..صور «بيبو بيبو».. الخطيب يذكر أساطير الأهلى بمهاراته بعد مرور عقود ..صور

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قام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رفقة قائمته بجولة انتخابية داخل فراع الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

وتواجد بيبو مع فريق الشمس ونجوم الكرة السابقين ورموز النادي الأهلي، واستعرض الخطيب مهارته بالكرة في وجود زكريا ناصف ومختار مختار وغيرهم من النجوم.

وتواجد من نجوم الأهلي القدامى كل من مختار مختار وفتحي نصير وماهر همام ومحمد عمارة وأمير عبدالحميد وأحمد حسن ومحمد حشيش وإسلام الشاطر وياسر ريان وشريف عبدالمنعم وإبراهيم عبدالصمد وزكريا ناصف وهشام حنفي ومجدي طلبة وأسامة عرابي ومحمود صالح وفتحي مبروك وأسامة حسني وعادل مصطفى وعبدالحميد حسن وشادي محمد.

وقامت قائمة الخطيب بجولة انتخابية خلال الأيام الماضية في مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، وسط حالة غير مسبوقة من الدعم والتأييد المطلق ‏ لجميع أفراد القائمة وتأكيد الأعضاء أن استقرار الأهلي هو الأهم ومصلحة النادي تعلو فوق الجميع.

وأكد الخطيب خلال جولاته الانتخابية على ضرورة اختيار القائمة بالكامل خلال عملية التصويت في الانتخابات للحفاظ ‏على استقرار الأهلي ومواصلة العمل من أجل تحقيق نهضة شاملة للنادي من خلال مجلس متجانس قادر على الوفاء بتطلعات الأعضاء خاصة في ظل شعار القائمة وهو «فريقنا واحد.. هدفنا واحد» .

وشدد رئيس النادي الأهلي، على ضرورة اختيار قائمته والتي ‏تضم: العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن كل من دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف خاصة إنها تحظى بدعم لجنة الحكماء ورموز النادي.‏

الكابتن محمود الخطيب في نادى الشمس
الكابتن محمود الخطيب في نادى الشمس
الكابتن محمود الخطيب في نادى الشمس

المصرى اليوم

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