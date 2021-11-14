تدشين مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي ببيت السحيمي

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أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عن تدشين مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة تحت إشراف الفنان مسعد خضير البورسعيدي، وذلك ببيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب.

وقالت إن وزارة الثقافة تقدم منحة مجانية للدراسة بها من خلال قطاع الصندوق لمدة عامين، حيث يتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي.

وأضافت أن المدرسة تاتى ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم احد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي.

وأكدت الوزيرة أن المدرسة تستهدف خلق أجيال جديدة من فنانى هذا المجال الذي كان له أثر كبير على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهه البدائل الإلكترونية بالاضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الاجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.

جدير بالذكر أن شروط الاشتراك بالمدرسة هي أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحاصل على شهادة اتمام الدراسة الإعدادية على الأقل، اجتياز الاختبارات اللازمة والمقابلة الشخصية، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة خلال شهر يناير 2022، على أن تكون الدراسة ثلاث ايام اسبوعيا، ويمنح الدارس شهادة حضور.

كما يقام معرض وحفل تخرج في نهاية مدة الدراسة، ويتم التقديم من خلال ملىء الآستمارة الخاصة بالمبادرة على الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع صندوق التنمية الثقافية https://www.cdf.gov.eg/?q=node/15566، أو من خلال استمارة الاشتراك المتوفرة ببيت السحيمي «بشارع المعز» وذلك حتي 16 ديسمبر 2021.