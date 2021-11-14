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«العدل» ينظم قافلة مساعدات عاجلة لمتضرري الطقس السئ بأسوان

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«العدل» ينظم قافلة مساعدات عاجلة لمتضرري الطقس السئ بأسوان «العدل» ينظم قافلة مساعدات عاجلة لمتضرري الطقس السئ بأسوان

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زارت لجنة الإغاثة بحزب العدل بأسوان، الأحد، أهالي المناطق المأزومة بسبب الأحوال الجوية السيئة التي ضربت المحافظة الأيام الماضية، حيث عاينت اللجنة بعض المنازل المتضررة، وقامت بتسليم الأهالي بعض مساعدات القافلة الأولى التي تنظمها اللجنة، حيث تم توزيع وجبات غذائية وكراتين مياه وبطاطين.

كانت أمانة حزب العدل بأسوان، قد دشنت لجنة الإغاثة بالامانة، تتولى التنسيق مع اللجان والمنظمات العاملة في مساعدة متضرري الحالة الجوية السيئة، وفي مقدمتهم مطبخ سواعد الخير.

وأكدت الدكتورة سارة شحات، رئيس لجنة الإغاثة بحزب العدل بأسوان، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم وبتواجد مستمر مع الأهالي المتضررين، حتى نهاية الأزمة بسلام، مشيرة إلى تكرار قافلة اليوم في الأيام القادمة في مناطق أخرى كل يوم.

المصرى اليوم

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