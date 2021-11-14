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قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن كلًا من مصر والولايات المتحدة الأمريكية يحتاج للآخر أمنيًا، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة لأمريكا على مستوى التسليح والتدريب ودولة كذات ثقل سياسي وعسكري، وأمريكا تحتاج لمصر بحكم الموقع والتحكم في الممرات المائية والإشراف على منطقة شرق المتوسط والبحر الأحمر وباب المندب وتأمينه ولذلك فأن هناك ضرورة للعلاقة بين البلدين.

وأضاف «الحلبي» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN»، الأحد، إنه ما بين حاجة كل دولة للاخرى والخلافات بين البلدين يأتي دور الحوار الاستراتيجي، موضحًا أنه لا يمكن القصر بأن الحوار الاستراتيجي حدث بين وزيرين للخارجية فقط، وإنما هناك حوار استراتيجي مفتوح باستمرار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بين العسكرين في البلدين، وخاصة قدوم عسكرين أمريكيين على أعلى مستوى في مصر.

وتابع أن القيادات العسكرية الأمريكية جاءت لمصر في أكثر من مناسبة وقابلوا الرئيس السيسي من قبل ووزير الدفاع وقيادات عسكرية، موضحًا أن تدريبات النجم الساطع شهدت منتدى هام جدًا لتبادل الأفكار والرؤى وهو ما يعتبرأيضًا حوار استراتيجي لأنه يتم نقله للقيادات.

وأردف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك وضوح في العلاقات العسكرية والأمنية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سواء في نقط الاختلاف أو الاتفاق، مؤكدًا ان الحوار الاستراتيجي حل مهم جدًا ويجب ألا يقتصر على زيارة وزير الخارجية كل فترة وأن يكون هناك قنوات مفتوحة بين البلدين باستمرار.