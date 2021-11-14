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في مباراة ودية مغلقة.. الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة الطائي

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في مباراة ودية مغلقة.. الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة الطائي

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الأحد مرانه الأخير، استعداداً لمواجهة ضيفه "الطائي"، غداً الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك في إطار البرنامج الإعدادي للفريقين خلال فترة توقف الدوري لأيام الفيفا.

بدأ المران بالجري قبـل أن يـؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة، شرح المدير الفني " جارديم" عدداً من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

من جهة أخرى أجرى المدافع الكوري الجنوبي "جانغ هيون سو" مراناً لياقياً وبدنياً في صالة الإعداد البدني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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