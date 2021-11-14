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الهواري: خطّة للحصول على علاجات كورونا .. ولا تفكير بالاغلاق او الحظر

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الهواري: خطّة للحصول على علاجات كورونا .. ولا تفكير بالاغلاق او الحظر الهواري: خطّة للحصول على علاجات كورونا .. ولا تفكير بالاغلاق او الحظر

جى بي سي نيوز :- كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عن خطّة للحصول على علاجات كورونا عن طريق الحبوب.

وأوضح : أن الأردن بدأ منذ لحظة الإعلان عن العلاج بطلبه، “ومصممين للحصول عليها في ظل التنافس العالمي الشديد”.

وبين أن خطّة توفير العلاج مبشّرة : “ونحاول من خلالها استخدام طرق للحصول على العلاج بطريقة أسرع، في خضم انتظار إقراره وتصنيعه وتوفيره عالميا”.

وأعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري عن أن التعليم في الفصل الدراسي الثاني سيتم وجاهيًّا، مؤكدا أن لا تفكّر في العودة لتطبيق الحظر وإغلاق القطاعات والتعليم عن بعد ، وفق ما نقلت هلا اخبار .

وشدّد على أن الأردن لم ولن يقر إلزامية اللقاح، مبينا “أننا لا نزال في الموجة الثالثة، ونتمنى توقف ارتفاع الإصابات”.

وأشار إلى وصول التطعيم ضد إلى أكثر من 60% من الفئة المستهدفة ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما.

ووجّه رسالة إلى غير المطعمين بضرورة الإقبال على تلقيها، ولمن أخذ جرعتي اللقاح ومضى عليها 6 أشهر أو أكثر إلى أخذ الجرعة المعززة خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وعن ارتفاع الدخولات إلى المستشفيات، قال إن هناك نسبة من غير متلقي المطعوم يتعرضون للإصابة، “ونحن مستعدون لذلك”، مبينا أن 90% من حالات الدخول أو ممن يتوفوا هم من غير متلقي اللقاح.

وقال إن أعلى نسبة وفيات بسبب كورونا في الفئة العمرية 70-79 سنة بأكثر من (3200) حالة وفاة، والأقل في الفئة العمرية أقل من 20 سنة (49) وفاة.

جي بي سي نيوز

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