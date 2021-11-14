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ميقاتي: نحن مع بقاء ملف انفجار مرفأ بيروت بيد القاضي بيطار

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ميقاتي: نحن مع بقاء ملف انفجار مرفأ بيروت بيد القاضي بيطار ميقاتي: نحن مع بقاء ملف انفجار مرفأ بيروت بيد القاضي بيطار

جي بي سي نيوز :- أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم، أنه مع بقاء ملف انفجار مرفأ بيروت بيد المحقق العدلي طارق البيطار، وقال: "نحن لا نتدخل في القضاء".

وإثر لقائه مطران بيروت للروم الارثوذكس، المتروبوليت الياس عودة، رد ميقاتي على سؤال حول ما إذا كان مع بقاء ملف انفجار المرفأ في يد القاضي بيطار، قائلا: "نحن مع بقاء الملف في يده ولا نتدخل في القضاء".

وأضاف "أطلعت صاحب السيادة على الخطوات التي تقوم بها وهو يعرف بان لا عصا سحرية، ولكن علينا أن نكون الى جانب المواطن ونشعر بهمه ونسعى لازالة الثقل الكبير عن كاهله خصوصا في القضايا المعيشية".

وكشف ميقاتي أنه سيطلق غدا من السراي الحكومي مبادرة بعنوان "B5"، وقال: "ستعود بيروت ساحة للأعمال وهذه المبادرة محصورة بالمناطق التي تضررت في 4 آب، ويقوم بها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وهدفها إعطاء المساعدات اللازمة للمؤسسات التجارية لتعود لسير عملها الطبيعي".

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء الللبناني

 

جي بي سي نيوز

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