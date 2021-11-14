وصول أولى رحلات العمرة براً للسعودية

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جى بي سي نيوز :- أكد عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين، وصول أولى رحلات العمرة براً الى الأراضي السعودية، حيث غادرت الحافلة عمان اليوم السبت تقل على متنها 28 معتمراً.

وقال روبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن من المتوقع أن تغادر الخميس المقبل 4 - 5 حافلات تحمل معتمرين أردنيين الى الأراضي المقدسة لتأدية مناسك العمرة.

وبين أن تكلفة الرحلة براً للمعتمر على متن الحافلة سعة 50 راكبا في الغرفة الثنائية تبلغ 250 دينارا، و 270 دينارا على متن الحافلة سعة 30 راكبا.

وكان مدير عام دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مجدي البطوش أعلن الاسبوع الماضي، أن "الجانب السعودي أبلغ الوزارة بالسماح للأردنيين بأداء مناسك العمر برا"، وذلك بعد أن توقفت العمرة براً لأكثر من عام ونصف العام جراء جائحة كورونا.