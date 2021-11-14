أخبار عاجلة

أمطار وضباب على 7 مناطق -
زيارات مسؤولي التعليم تربك الاختبارات -
مشروع لتدوير بقايا مزارع النخيل -
الحج تشدد على آليات حجز مواعيد الصلاة والزيارة -
رفع 62 ألف م 3 مخلفات بناء وهدم بالشرقية -
%90 إنجاز 6 منارات بالمسجد الحرام -
الجائزة الفضية لسوق الأربعاء الشعبي -
جسور الرياض الحديدية تحت التقييم بعد خدمة 40 عاما -
4 وحدات سكنية بمشروع الطرفية -
تكريم الفائزين بجائزة الباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

التلفزيون السعودي يكشف "الرد الصارم" من المملكة على حكومة لبنان...

Print
التلفزيون السعودي يكشف "الرد الصارم" من المملكة على حكومة لبنان... فيديو التلفزيون السعودي يكشف "الرد الصارم" من المملكة على حكومة لبنان...

جي بي سي نيوز :- اوضح التلفزيون السعودي، أسباب "الرد الصارم" للمملكة على اللبنانية، والأزمة التي فجرها تصريح وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للسعودية والإمارات.

وبثت قناة "" تقريرا عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، "لبنان الأزمة.. لا دولة ولا هيكل مؤسسات ولا ومسؤولين خضعوا بقوة سلاح ميليشيا حزب الله الإرهابية والتي تعمل على تحقيق الطموحات الإيرانية التوسعية".

​واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

هذا وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كانت كفيلة بنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن العلاقات العربية العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة.

سبوتنيك 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

خبير اقتصادي يكشف خطة الانتشار المصرية في أفريقيا

خبير اقتصادي يكشف خطة الانتشار المصرية في أفريقيا

النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له

النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له

النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له

النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له