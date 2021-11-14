الشرقية للدخان : توزيع كوبون نقدي بواقع 1.60 جنيه للسهم

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اعتمدت الجميعة العامة العادية وغير العادية لشركة الشرقية - ايسترن كومباني، القوائم المالية وحساب توزيع الأرباح عن العام المالي الماضي، وإعدام أسهم خزينة لتخفيض رأس المال.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن العمومية العادية صدقت على القوائم المالية للعام المالي الماضي، وقررت توزيع كوبون نقدي بواقع 1.60 جنيه للسهم.

وقالت إنه سيتم صرف الكوبون على مرحلتين الأولى بواقع جنيه يوم 1 ديسمبر المقبل، والثانية بواقع 60 قرشاً يوم 15 فبرابر المقبل.

وأقرت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي، مع إخلاء طرف المجلس عن الفترة.

كما قررت العمومية الدخول في شراكة مع شركة تقوم بتصنيع شعيرات الفلتر "مدخلات الفلتر".

وعلى صعيد العمومية غير العادية، قررت إعدام أسهم خزينة بالقيمة الاسمية والبالغ عددها 20 مليون سهم بقيمة 20 مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 2.23 مليار جنيه موزعاً على 2.23 مليار سهم بدلاً من 2.25 مليار جنيه موزعاً على 2.25 مليار سهم.

وصدقت على تعديل المادتين 6 - 7 من النظام الأساسي للشركة.

وحققت شركة الشرقية - ايسترن كومباني، خلال 2020 -2021، أرباحاً بلغت 4.28 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 3.79 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 16.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.46 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.