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جاءت المملكة العربية السعودية المركز الأول من حيث الدول المستقبلة للواردات المصرية فيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية وبلغت اجمالي الصادرات اليها 241 مليون دولار خلال التسعة اشهر الاولي من العام الجاري ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 166 مليون دولار ونسبة نمو 23%، وفي المرتبة الثالثة ليبيا بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 13%.

فيما احتلت الأردن المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 4%، يلاها السودان بقيمة 137 مليون دولار محققاً نسبة نمو 142%. ,واشار تقرير اعده المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن اجمالي الصادرات الي الدول الخارجية الي ان الجزائر احتلت المرتبة السادسة بقيمة 134 مليون دولار محققة نسبة نمو 5%، تلاها المغرب بقيمة 132 مليون دولار ونسبة نمو 77%، ثم سوريا بقيمة 115 مليون دولار ونسبة نمو 94%.

وجاءت اليمن في المرتبة التاسعة بقيمة 111 مليون دولار ونسبة تراجع 8%، وفي المركز العاشر الصين بقيمة 102 مليون دولار، محققة نسبة نمو 203% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

وأشار التقري إلى أن السودان احتل قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال 9 أشهر مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 137 مليون دولار، وقيمة زيادة في الصادرات 80 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 102 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 69 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثالثة المغرب بقيمة صادرات 132 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 57 مليون دولار، ثم سوريا بقيمة صادرات 115 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 56 مليون دولار .

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الخامسة بقيمة صادرات 166 مليون دولار وقيمة زيادة 31 مليون دولار، تلاها ألمانيا بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 29 مليون دولار، ولبنان بقيمة صادرات 72 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 23 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 92 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 21 مليون دولار.

وجاءت روسيا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات 48 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 18 مليون دولار، وفس المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.