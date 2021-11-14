الأردن : الصحة تبدأ بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا غداً

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جى بي سي نيوز :- قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، إن الوزارة ستبدأ يوم غد الأحد، بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية للفئة المستهدفة لعمر 18 سنة فما فوق.

وأكد البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، اليوم السبت، أهمية تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، إذ أن المناعة بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية تنخفض، مشدداً على فعالية الجرعة الثالثة برفع المناعة لجميع الفئات العمرية. وبين أن الوزارة تفضل أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع الجرعتين الأولى والثانية، وإذا كان نوع اللقاح في الجرعتين الأولى الثانية أثر على الشخص وتسبب له في مضاعفات فيمكن تغيير نوع المطعوم في الثالثة. ودعا إلى التوجه للمراكز المخصصة المنتشرة في جميع محافظات المملكة وتلقيها، مبيناً أن تلقي الجرعة الثالثة لا يحتاج إلى التسجيل على المنصة، وسيحصل متلقي الجرعة على شهادة تثبت ذلك. يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة أوصت الأسبوع الماضي بإعطاء الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لعمر 18 سنة فما فوق، على أن يكون قد مضى 6 أشهر على الأقل على تلقيه الجرعة الثانية من المطعوم، وكانت الوزارة فتحت الباب في نهاية أيلول الماضي، لتلقي الجرعة الثالثة لبعض الفئات ومنهم: الفئة العمرية 60 سنة فما فوق، الكوادر الصحية، الفئات ذات الاختطار العالي مثل الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.