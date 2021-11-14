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وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع اتفاقية بين «الهندسية للسيارات» و«برايت سكايز»

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وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع اتفاقية بين «الهندسية للسيارات» و«برايت سكايز» وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع اتفاقية بين «الهندسية للسيارات» و«برايت سكايز»

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في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح بالتحول إلى استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة وخاصة الكهرباء وتوطين هذه الصناعة الهامة في ، شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- وشركة برايت سكايز المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية.

وأكد الوزير أن التعاون مع شركة «برايت سكايز» يعكس حرص الدولة على تعظيم المشاركات مع القطاع الخاص وخصوصًا فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة في ضوء التوجه العالمي والتطور الذي يشهده مجال صناعة السيارات الكهربائية، بهدف مواكبة التقدم في هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا في مصر.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون لإنتاج وحدات الطاقة ووحدات وأنظمة التحكم الكهربائية وتركيب محرك أساسي للمركبة لإتمام التشغيل، تمهيدًا للحصول على كل الاعتمادات لاتمام توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر كأنماط تكرارية بقدرات متعددة لخدمة كل احتياجات السوق من طرازات مختلفة ابتداء من السيارات الملاكي إلى أتوبيسات النقل الجماعي.

وأضاف أنه من المقرر أن يتم تطوير النموذج الأولي خلال عام لتصنيع ميكروباص ( 15 راكبا) للعمل بالسوق المحلي يحتوى على مكون محلي بنسبة تفوق 80%، حيث إن كل المكونات الأساسية مصممة ومصنعة من خلال التعاون بين الشركة الهندسية وشركة برايت سكايز المصرية.

وقع الاتفاقية كلا من المهندس وفا توفيلس، العضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات، والدكتور خالد العمراوي، رئيس شركة «برايت سكايز».

وزير قطاع الأعمال العام يشهد توقيع اتفاقية بين «الهندسية للسيارات» و«برايت سكايز»

المصرى اليوم

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