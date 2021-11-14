«الرقابة المالية» تقر حوافز جديدة لتنشيط البورصة (تفاصيل)

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قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الأحد، إن مجلس إدارة الهيئة سيعقد اجتماعًا الأسبوع الجاري لمناقشة حوافز جديدة لتنشيط التداول والاستثمار في بورصة الأوراق المالية، بما يتوافق مع حزمة التحفيز التي أصدرها ووافق عليها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى منذ أيام، ومنها ما يتعلق بالضرائب في البورصة.

جاءت تصريحات عمران لـ«المصري اليوم» على هامش مشاركته في الندوة التي نظمتها الهيئة، الأحد، بالتعاون مع اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، حول متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٧، ورقم ٩.

وأشاد «عمران» بحزمة التحفيز الحكومية الأخيرة البورصة والتغييرات الممنوحة، مؤكدًا أنها تلافت جميع المخاوف وبددتها لدى المستثمرين وخلقت حالة من الارتياح

وكشف عن أن مجلس الإدارة المقبل للهيئة يبقى خلال اجتماعه الأربعاء المقبل، خفض مقابل الخدمات التي تتم في البورصة، دون أن يذكر مزيد من التفاصيل لبقية الحوافز التي ستقدمها الهيئة.

وكان عمران يتحدث أمام الندوة بمقر الهيئة في القرية الذكية عن الأنشطة المالية غير المصرفية التي تقع تحت مظلة رقابة وإشراف الهيئة، حيث أشاد بنمو نشاط قطاع التأمين ودوره خلال السنوات الأخيرة.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية تمصير المعايير الدولية وتطبيقها محليًا بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين، ولجنة المعايير بالهيئة، واتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، وتأهيل شركات التأمين العاملة بالسوق المحلى قبل تطبيق هذه المعايير.

من جانبه، أكد الدكتور فريد فوزي، نائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، والأمين العام، أهمية مواجهة التحديات التي تقابل شركات التأمين وإعادة التأمين، قبل تطبيق هذه المعايير، وتطبيق مسار محاسبة واضح.

وأكد الدكتور هشام رمضان، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن الندوة تأتي في إطار رفع كفاءة ومهارة العاملين بشركات التأمين، لاسيما مسؤولى القطاعات المالية، فيما يخص تطبيقات معايير المحاسبة الدولية، مشيرًا إلى أن المعايير الدولية يقابلها معايير محاسبة مصرية، خاصة ما يتعلق بتقييم وتصنيف الأصول المالية حسب نماذج الأخطار.

ومن المقرر -حسب مساعد رئيس الهيئة- أن يتم تطبيق معايير دولية جديدة العام المقبل، بعد أن كان مقرر تطبيقها العام الحالي، إلا أن أزمة كورونا حالت دون ذلك، ويتزامن التطبيق بعد إصدار الهيئة مؤخرًا معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين.

ندوة هيئة الرقابة المالية