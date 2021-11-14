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واصل سعر الذهب اليوم، صباح الأحد، 14 نوفمبر 2021، استقراره لليوم الثانى عند الأسعار المرتفعة التي حققها، مساء الجمعة، وسط توقع الخبراء بارتفاع جديد مع عودة البورصة غدا الاثنين .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، الأحد، استقرارًا على نفس أسعار إغلاق الجمعة وسط حالة من البطء في حركة البيع والشراء في السوق المحلي بسبب ترقب المواطنين لما ستسفر عنه الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر من 811 إلى 813 جنيها للجرام .

وكان سعر الذهب قد شهد قفزات كبيرة خلال الإسبوع الماضى وارتفاعات متتالية لمدة 7 أيام ليحقق أعلى ارتفاع أسبوعى منذ 6 شهور بعدما ارتفع سعر الذهب عالميًا 2.8% في نهاية الأسبوع.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار خدماتها المستمرة لتلبية رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر صباح الأحد، ما بين 927 إلى 929 جنيها وهو الأكثر شهرة وانتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر صباح الأحد، ما بين 811 إلى 813 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الأحد، ما بين 694 إلى 696 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صباح الأحد، ما بين 6488 إلى 6504 جنيهات.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

تشهد أسعار الذهب عالميا ، حالة من الترقب لعودة البورصة غدا الإثنين لمتابعة اتجاهات المعدن الأصفر والذى أغلق مساء الجمعة على أعلى سعر من 6 شهور ويطمح المستثمرين لتحقيق مزيد من أرباح خاصة مع ارتفاع التضخم وأصبح الذهب هو الملاذ آمن حاليا .

واستقر سعر الذهب في العقود الآجلة الأمريكية تسليم شهر ديسمبر عند ارتفاع 4.60 دولار إلى مستوى 1868.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 15 يونيو.

استقرت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم، عند أسعار إغلاق الجمعة ، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 825.08 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 942.95 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 707.21 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» 1،864.52 $ .

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