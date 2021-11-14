أخبار عاجلة

"ابن زنان" يُفجِّرها: معسكر "النصر" كان للترفيه والسهر.. وما يحدث أمر مخجل! -
"الطيران المدني" تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021م -
بريطانيا تسجل 40,941 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة -
"السعيدان" نائبًا مساعدًا لمحافظ التدريب المهنى للكليات التقنية للبنين -
متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟ -
هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن الزمالك؟ الحارس يجيب -
ضبط 232 قطعة آثار مختلفة الأحجام بحوزة 5 عناصر إجرامية في أسيوط -
معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية -
أدنى مستوى فى أسبوع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء السبت 20-11-2021 -
محافظ الغربية يشارك في تأبين الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الخارجية يشارك في منتدى «صير بني ياس» بالإمارات

Print
وزير الخارجية يشارك في منتدى «صير بني ياس» بالإمارات وزير الخارجية يشارك في منتدى «صير بني ياس» بالإمارات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، في فعاليات الدورة الثانية عشر لمنتدى «صير بني ياس» السنوي، والذي تُنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، وذلك تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مشاركة الوزير شكري في الدورة الحالية لهذا المحفل الهام تأتي في إطار الحرص على مواصلة تبادُل الرؤى والتشاور مع كبار المسئولين وقادة الفكر بشأن القضايا الملحة والملفات ذات الأولوية، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة؛ وذلك على ضوء ما يوفره هذا المنتدى غير الرسمي من مساحة للنقاش والعصف الذهني وبلورة الأفكار إزاء أبرز التحديات الآنية والمستقبلية وسبل حلحلة الأزمات التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟

متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟

هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن الزمالك؟ الحارس يجيب

هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن الزمالك؟ الحارس يجيب

ضبط 232 قطعة آثار مختلفة الأحجام بحوزة 5 عناصر إجرامية في أسيوط

ضبط 232 قطعة آثار مختلفة الأحجام بحوزة 5 عناصر إجرامية في أسيوط

معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية

معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية