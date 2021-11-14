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مدير تعليم الأفلاج يتابع سير اختبارات الفصل الأول بالمعهد العلمي

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مدير تعليم الأفلاج يتابع سير اختبارات الفصل الأول بالمعهد العلمي مدير تعليم الأفلاج يتابع سير اختبارات الفصل الأول بالمعهد العلمي
للاطمئنان على الأجواء التربوية والوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية

مدير تعليم الأفلاج يتابع سير اختبارات الفصل الأول بالمعهد العلمي

قام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم الأحد، بجولة ميدانية تابَع خلالها سير اختبارات الفصل الأول في متوسطة وثانوية المعهد العلمي، كما قام بزيارة معرض النشاط الطلابي بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.

وتأتي زيارة "آل مغيرة" للاطمئنان على سير الاختبارات والأجواء التربوية المهيأة للطلاب حتى يتمكنوا من أدائها بكل يسر وسهولة والوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية التي تضمن سلامة الطلاب.

وكانت إدارة تعليم الأفلاج -ممثلة في قسم الاختبارات والقبول- قد أنهت استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1443هـ لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وأعدت خطة إشرافية لمتابعة سير عمل الاختبارات بالمدارس، وتجهيز لجنة بقسم الاختبارات والقبول بالإدارة يتم خلالها متابعة أعمال التصحيح والرصد من قبل المشرف الزائر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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