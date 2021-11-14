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بعد تحقيقها نجاحا وانتشارا واسعا كشف الفنان عمرو دياب عن «كوبليه» جديد لم يتم طرحه في أغنيته الأخيرة «انت الحظ».

ونشر الشاعر تامر حسين كاتب كلمات الأغنية فيديو من الحفل خلال غناء الهضبة كوبليه الأغنية معلقا «كوبليه جديد من انت الحظ» وتقول كلماته: «يااللي مروقها علينا .. انا لسه بكلم قلبي ..وبقوله ده بينسينا أيام ضاعت من عمري ..من عمري ميتحسبوش«.

ليطالب جمهور عمرو دياب بطرح الأغنية بالكوبليه الجديد أو طرحه بشكل منفصل في عمل يضم كوبليهات تم طرح الأغاني بدونها لتقليل أو تخفيف مدتها والتي يفاجئ بها الهضبة جمهوره بغناءها في حفلاته.

عمرو دياب

https://www.facebook.com/watch/?v=2955047431492648

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا حفله مساء الجمعة، في القاهرة، وذلك بعد أيام من إحياءه حفلا كبيرا في «اكسبو دبي».

وقدم عمرو دياب لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور منها أغنية «أنت الحظ» وغيرها من أغنيات ألبومه الجديد.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا كبيرا في معرض إكسبو دبي 2020 وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وعلى هامش الحفل أعلن عن طرح ألبومه الجديد «عيشني» في ديسمبر المقبل.