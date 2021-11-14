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إلغاء رحلات التفويج السياحي بين الغردقة والأقصر بسبب السيول والأمطار

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إلغاء رحلات التفويج السياحي بين الغردقة والأقصر بسبب السيول والأمطار إلغاء رحلات التفويج السياحي بين الغردقة والأقصر بسبب السيول والأمطار

الغت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، رحلات التفويج السياحي من الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر إلي المناطق السياحية والأثرية بالأقصر بسبب سوء حالة الطقس، واغلاق طريق سفاجا قنا، أمام الحركة المرورية بسبب الأمطار والسيول.

وأكد مرافقو الأفواج السياحية أن غرفة شركات السياحة أخطرتهم بالغاء اصدار التراخيص الخاصة بالتفويج لحين تحسن الأحوال الجوية وفتح الطرق المغلقة المؤدية للأقصر، كما تم اخطار شركات السياحة والسائحين بالقرار.

يذكر أن العشرات من المركبات السياحية التي تقل السائحين تقوم يوميا برحلات اليوم من البحر الأحمر إلي المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر.

كانت محافظة البحر الأحمر قد أعلنت أمس الجمعة إغلاق عدد من الطرق أمام الحركة المرورية بعد استقرار الأحوال الجوية.

المصرى اليوم

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