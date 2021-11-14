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سميرة سعيد تحيي حفل افتتاح الملتقى الخامس لـ «أولادنا» لذوي القدرات الخاصة

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سميرة سعيد تحيي حفل افتتاح الملتقى الخامس لـ «أولادنا» لذوي القدرات الخاصة سميرة سعيد تحيي حفل افتتاح الملتقى الخامس لـ «أولادنا» لذوي القدرات الخاصة

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تنطلق مساء الثلاثاء الدورة الخامسة من ملتقي مؤسسة «أولادنا» وتحمل شعار «سوا نكمل فرحتنا» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح .

وتحيي حفل الافتتاح المطربة الكبيرة سميرة سعيد، حيث تغني بصحبة ذوي القدرات الخاصة، أغنية جديدة بعنوان «جهاز تسجيل»، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى.

الدورة المقبلة من الملتقى، تقام تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، حيث يلتقي أولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف في العروض التي يقدمونها..لتكون هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على العلاقات المصرية الصينية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي، إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلى جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم.

ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.

المصرى اليوم

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