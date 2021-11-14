عقب ملاحقته قضائيا في الإمارات .. النيابة العامة تأمر بحبس متهم بقتل سيدة (تفاصيل)

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أمرت النيابة العامة، بحبس متهم مصرى يحمل الجنسية الأسترالية، أربعةَ أيام احتياطيا؛ لاتهامه بارتكاب واقعة قتل مجنى عليها داخل وحدة سكنية بحلوان، ووضعه النار بالوحدة، وذلك بعدما تمكنت من ملاحقته قضائيا عقب فراره خارج البلاد بأمر ضبط دولي أصدرته جرى تنفيذه بإلقاء القبض عليه بإمارة دبى وتسليمه للسلطات المصرية.

كانت النيابة العامة قد أبلغت في الرابع من شهر نوفمبر الجارى باندلاع حريق في وحدة سكنية بمنطقة حلوان، وأفاد مالكها بأن المتهم أخبره بتوجهه للوحدة يوم الحادث، ثم خلالَ تنظيف الوحدة بمعرفة شقيق مالكها عَثر على جثمان المجنى عليها بها، وهى مصرية تحمل الجنسية الأسترالية، وأوضح أنها والمتهم كانا يقيمان بها، وأن الأخير أبلغه يوم الواقعة باندلاع الحريق وتواجد المجنى عليها داخل الوحدة. وقد أسفرت تحريات الشرطة عن ارتكاب المتهم الواقعة بقتله المجنى عليها داخل الوحدة، ثم وضعه النيران فيها وفراره هربًا.

وبانتقال النيابة العامة لمعاينة الوحدة تبينت ما بها من آثار الحريق، وناظرت جثمان المجنى عليها فيها، فشاهدت ما بها من إصابات وجروح، وخلال المعاينة عُثر على قارورة تحوى مادة معجلة للاشتعال وقطعة من القماش ملوثة بآثار دموية فتحفظت عليهما النيابة العامة لفحصهما، وبمشاهدة النيابة العامة تسجيلات آلة مراقبة مثبتة بمحيط العقار محل الواقعة شاهدت دخول المتهم والمجنى عليها إليه ثم خروج المتهم وحده خلال وقوع الحادث.

وبسؤال النيابة العامة شهودًا من الجيران بالعقار والعقارات الملاصقة له تواترت أقوالهم على سماعهم استغاثات المتهم عقب اندلاع الحريق بالوحدة؛ لعدم تمكنه آنذاك من فتح باب العقار، ثم اختفائه بعدَ إنقاذه، وأدلى مالك الوحدة وشقيقه بذات مضمون أقوالهما بالبلاغ مؤكدين أنَّ المتهم صديقُهما، ودائمُ التردد وصديقته -المجنى عليها- على الوحدة للإقامة فيها منذ فترة.

وإذ أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط المتهم عقب تحديد بياناته من مصلحة الأحوال المدنية تبين مغادرته البلاد يومَ وقوع الحادث إلى دولة الإمارات العربية، فأصدرت إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام أمرًا بإلقاء القبض عليه دوليًّا، وبالتنسيق بين إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية (إنتربول القاهرة) والسلطات الإماراتية أُلقى القبض عليه في إمارة دبي، وسُلِّم مساء يوم الحادى عشر من الشهر الجارى للسلطات المصرية بميناء القاهرة الجويّ، حيث استجوبته النيابة العامة فيما هو منسوب إليه فأقرَّ بارتكابه الواقعة وقتله المجنى عليها داخل الوحدة على إثر مشادَّة بينهما، ثم وضعه النار بها، وفراره عقب ذلك، وأجرى محاكاة لكيفية ارتكابه الواقعة خلال معاينة تصويرية باشرتها النيابة العامة. وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.