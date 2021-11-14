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رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على توافر الاأصال والمستلزمات الطبية بمستشفي سفاجا المركزي

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رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على توافر الاأصال والمستلزمات الطبية بمستشفي سفاجا المركزي رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على توافر الاأصال والمستلزمات الطبية بمستشفي سفاجا المركزي

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كلف اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، لجنة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بمتابعة استعدادات مستشفي سفاجا المركزي، ورفع درجة الاستعداد القصوى بها تحسباً لسوء الأحوال الجوية، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وأكد شعبان، أن الإدارة الصحية بسفاجا برئاسة الدكتور أدهم، محمد مدير الإدارة أكدت على توافر جميع أدوية الطوارئ والأمصال، خاصة أمصال لدغات «العقرب، والثعبان»، والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفى حيث تم حصر
١٠٥٢ مصل كلب و١٣٠ لقاح كلب و٤٢ مصل عقرب ومصل ثعبان و٣٠مصل تيتانوس ولقاح تيتانوس، وتوافر ٥١ سرير و٧ أسره بغرف العناية المركزة.
وأضاف رئيس المدينة، أن غرفة العمليات منعقدة على مدار ٢٤ ساعة وعلى اتصال دائم بغرفة الطواري والعمليات بالمحافظة ومديرية الصحة، والتنسيق مع هيئة الإسعاف، وذلك تحسباً لسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس.

وشدد شعبان، على مسؤول الإسعاف بضرورة التأكد من جاهزية كافة سيارات الإسعاف لتغطية احياء وقري المدينة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي أزمات محتملة.

المصرى اليوم

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