أخبار عاجلة

تحرك لحماية سكان مكة من الأمطار والسيول -
وكالة للخدمات اللوجستية لتيسير تراخيص النقل -
الهلال يواصل الاستعداد لـ"بوهانغ الكوري".. والرئيس يجتمع باللاعبين -
"الهلال الأحمر" تستعرض أسماء منسوبيها الذين غادروا الحياة في حوادث مرورية -
"الحبشي" لموظفي مستشفى جامعة المؤسس: نجحتم مع كورونا و"تدافع منى" والتعامل مع الكوارث -
بحضور "العمري" و"الحفظي".. "التقني" وهيئة تطوير عسير يعقدان اجتماعًا تنسيقيًا -
عون : نتطلع لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل -
«الصحة» تكشف استعداداتها لموجة الطقس السيئ بالمحافظات -
نبيلة مكرم: مرت علينا لحظات عصيبة بسبب أزمة العالقين ووفيات كورونا -
ضبط مواد مخدرة بـ 3.5 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي في الإسماعيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مقديشو.. قيادي بارز من مليشيات الشباب يسلم نفسه للجيش الصومالي

Print
مقديشو.. قيادي بارز من مليشيات الشباب يسلم نفسه للجيش الصومالي مقديشو.. قيادي بارز من مليشيات الشباب يسلم نفسه للجيش الصومالي
من قضاة المتمردين ولعب دورًا كبيرًا في ابتزاز ممتلكات السكان المحليين

مقديشو.. قيادي بارز من مليشيات الشباب يسلم نفسه للجيش الصومالي

سلّم رئيس محكمة بلدة "كنتواري" التابعة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب الغرب، نفسه إلى الجيش الصومالي.

ووفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية فإن ضباطًا بأجهزة الأمن الصومالية أوضحوا لوسائل إعلام محلية، أن المسؤول الإرهابي الذي سلم نفسه للحكومة الصومالية، كان من قضاة المتمردين ولعب دورًا كبيرًا في ابتزاز ممتلكات السكان المحليين.

يُذكر أن القوات المسلحة الصومالية تواصل عملياتها ضد الخلايا الإرهابية في جنوب ووسط البلاد؛ حيث نجحت مؤخرًا في استعادة العديد من القرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهلال يواصل الاستعداد لـ"بوهانغ الكوري".. والرئيس يجتمع باللاعبين

الهلال يواصل الاستعداد لـ"بوهانغ الكوري".. والرئيس يجتمع باللاعبين

"الهلال الأحمر" تستعرض أسماء منسوبيها الذين غادروا الحياة في حوادث مرورية

"الهلال الأحمر" تستعرض أسماء منسوبيها الذين غادروا الحياة في حوادث مرورية

"الحبشي" لموظفي مستشفى جامعة المؤسس: نجحتم مع كورونا و"تدافع منى" والتعامل مع الكوارث

"الحبشي" لموظفي مستشفى جامعة المؤسس: نجحتم مع كورونا و"تدافع منى" والتعامل مع الكوارث

بحضور "العمري" و"الحفظي".. "التقني" وهيئة تطوير عسير يعقدان اجتماعًا تنسيقيًا

بحضور "العمري" و"الحفظي".. "التقني" وهيئة تطوير عسير يعقدان اجتماعًا تنسيقيًا