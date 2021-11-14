شادي شامل : حلمت بعبد الحليم مرتين وصورت مسلسل العندليب في عام

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قال الفنان شادي شامل عن بطولته بمسلسل «العندليب» إنه من درجة تقمصه للشخصية حلم بالفنان الكبير عبدالحليم حافظ مرتين.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس، عملت بورفات لشخصية عبدالحليم لمدة ٦ شهور، وقمت بتصوير المسلسل في عام، وأصعب مشهد في المسلسل مشهد وفاة عبدالحليم، في يوم تصوير مشهد الوفاة ذهبت إلى الاستديو ولم اتناول الطعام حتي يظهر على ملامحي التعب والمرض، ولم أكن أقوم بالحديث مع أي شخص في الاستوديو، ولما بدأنا التصوير والأستاذة عبلة كامل قعدت تعيط حسيت أنى بموت فعلا.

وأيضا هناك مشهد بمسرح الشاطبي في الإسكندرية وهما بيحدفوا عبدالحليم بالطماطم، كان من المشاهد الصعبة أيضا في المسلسل.

وعلي جانب أخر أشار شادي عن أن الفنان مدحت العدل، كان قد أعلن عن مسابقة لاختيار ممثل يقدم شخصية عبدالحليم، وأنا لم أكن أتوقع الشبه مع عبدالحليم خالص لكن قررت أن اتقدم للمشاركة.

وتابع شادى، ذهبت إلى مكان المسابقة، والتقيت بأشخاص كثيرين يشبهون فى الشكل للفنان عبدالحليم حافظ، وكان منهم شخص يدعى عم مجدى، وكان شديد الشبه بعبدالحليم، وقال لى وقتها أنت اللي هتمثل الشخصية، ودخلت وأنا مش عارف أعمل أيه أمام اللجنة في وجود المخرج جمال عبدالجميد، والملحن هاني مهنا، وتم توجيه سؤال لي أنت لابس جزمة فردة وفردة ليه؟ فلم انظر لقدمى، فاعجب بثقتى في نفسى، وكلموني بعدها وقالوا لي أني نجحت بس لازم أخس شويه، وبالفعل خسيت ٣٠ كيلو وقتها.