شادي شامل: قدمت دور يهودي في مسلسل «فارس بلا جواد» والمشاهد تم خذفها

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قال الفنان شادى شامل، إن الفنان محمد صبحى كان عامل كاستينج لمسلسل فارس بلا جواد، وعندما رأني قال لي أنت تعمل دور يهودى، وفعلا عملت الدور والمسلسل، كان عليه مشاكل واتحذفت كل المشاهد التي قدمتها لأني كنت يهودي خلال أحداث العمل.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة،: «قدمت العديد من التجارب قبل مسلسل العندليب، ومنها ظهوري في فيلم «السلم والثعبان» مع هاني سلامة وأحمد حلمي، وغيرها من التجارب، مشيرا إلى أنه بعد مسلسل العنداليب كان تفكيره وتركيزه على أن يبعد لفترة حتي يستطيع أن يخرج من شخصيته، وسافر بعدها دبى برفقه والدة.

وأكد شامل أنه وُلد في حى مصر الجديدة، والتحق بكلية إعلام جامعة القاهرة، وكان يأمل في أن يعمل سفيرا مثل عمه وخاله خالى الذين يعملان في الخارجية المصرية.

وتابع شادى أن والده صحفى وليس له علاقة بالفن، وبدايتى مع السينما فيلم السلم والثعبان، وطارق العريان له الفضل في ظهوره بالسينما، كان عمري وقتها ١٤عاما وظهرت وقتها في ٤ مشاهد.