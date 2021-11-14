بعد نجاحهم في حل أزمة التكليف.. تكريم نواب التنسيقية بالمؤتمر السنوى للصيادلة في الإسكندرية

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شارك النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالمناقشات الافتتاحيه لليوم الثاني من المؤتمر السنوي للصيادلة بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، وحضور الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية والدكتور شريف كمال رئيس أكاديمية 57 3 57 والدكتور خالد يسري عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالنقابة.

وفي كلمته، أكد النائب محمد إسماعيل، أن التنسيقية لم تدخر جهداً لحل أزمة التكليف، وأن تلك القضية هي قضية عادلة للدفاع عن حقوق الصيادلة، وقد قامت التنسيقية بالمضي قدماً بطلب مناقشة عامة بمجلس النواب لاستيضاح سياسة التكليف للسنوات القادمة، بعد حل أزمة تكليف 2018 و2019.

وأثنى النائب علاء مصطفى على وعى الشباب وجهودهم في عرض أزمة التكليف من خلال القنوات المشروعة، وأكد أن التنسيقيه لن تتوانى عن الوقوف إلى جانب الصيادلة ودعم حقوقهم العادلة بالتعاون مع نقابة الصيادلة بالأسكندرية، وتوحيد الجهود للوصول إلى الحلول المرجوة.

وقام الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الأسكندرية، بتكريم نواب تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، لجهودهم في حل أزمة التكليف ٢٠١٨ و٢٠١٩ ولدعمهم المستمر للنقابة.