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حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع

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حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع المنتخب حمادة عبداللطيف : هناك لغز في عدم مشاركة أفشة ومصطفي فتحي مع

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أكد حمادة عبداللطيف نجم الأسبق، أن الوطني الأول بقيادة كيروش، وصل لهدفه المطلوب وهو الاقتراب من التأهل للمواجهات الفاصلة في تصفيات مونديال ٢٠٢٢.

وقال حمادة عبداللطيف في تصريحات تليفزيونية: مستوى الشوط الأول للمنتخب كان غير جيد، الشوط الثاني كان أفضل وهناك إشادة بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كيروش بالاستعانة بحمدي فتحي لحدوث نوع من التوزان في منتصف الملعب.

وأضاف: المنتخب يمتلك لاعب كبير للغاية اسمه محمد صلاح يشرف دائما، وهناك علامة استفهام بالنسبالي بعدم مشاركة محمد مجدي قفشة، ومصطفى فتحي الثنائي المهاري، وأدائهم ثابت في بطولة الدوري الفترة الأخيرة.

وواصل: أحمد سامي المدير الفني لسموحة، عرف يستفاد كويس من مصطفى محمد هجوميا، لازم المنتخب الوطني يستفيد من خدمات مصطفى فتحي، بالإضافة لمحمد مجدي قفشة.

وأتم حمادة عبداللطيف حديثه مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10: لازم نتعلم من السلبيات الحالية، للاستفادة الفترة المقبلة ولازم يكون عندك مفاتيح لعب وحلول إضافية، ندعم المنتخب والجهاز الفني.

المصرى اليوم

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