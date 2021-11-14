عاجل | حضانة للأطفال بالمسجد النبوي

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تعتزم الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التعاقد مع شركات متخصصة في مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد وبناء المرافق العامة)، لتنفيذ مشروع يستهدف إنشاء حضانة للأطفال بالمسجد النبوي.

سهولة وطمأنينة

ووجه أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، في يوليو 2015 بدراسة ظاهرة كثرة الأطفال صغار السن في مصليات المسجد النبوي الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات وتتعالى أصوات بعضهم بالبكاء. وأوضح الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور علاء الدين عادل ألفي من معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة أن الدراسة تهدف إلى تهيئة الأجواء الإيمانية لمرتادي المسجد النبوي وتمكينهم من أداء الصلاة والزيارة في سهولة وطمأنينة، مع إيجاد مكان مناسب لحضانات ليتمكن ذوو الأطفال من إبقاء أطفالهم فيها والتوجه إلى المسجد النبوي. وأشار إلى أن الجهات المستفيدة من الدراسة هي: وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، وأمانة المدينة المنورة، وأمن المسجد النبوي، وإدارة الدفاع المدني، وهيئة تطوير المدينة المنورة. وبين أن من الفوائد المتوقعة توفير أماكن ألعاب مجهزة بالوسائل التعليمية والترفيهية.

مبادرة خدام

وفي ديسمبر 2019 شرعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية وإدارة الإرشاد النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بالتعاون مع إدارة نشاط الطالبات التابعة لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة في إطلاق المبادرة التطوعية «خدام» في ساحات «27» النسائية بالمسجد النبوي.

يسر وسهولة

وأفادت مديرة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال النسائية عزيزة الحربي أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في تقديم المساعدة المعنوية لقاصدات مسجد رسول الله من خلال تهيئة موقع خاص لاستقبال أطفال الزائرات، وتعمل على إدارته عدد من المشرفات والمتطوعات من المدرستين الثانوية الـ20 والثانوية الـ14 بالمدينة المنورة، وبإشراف مباشر من إدارة الإرشاد النسائية، وذلك لتمكين الزائرات من أداء عباداتهن بكل يسر وسهولة وللحد من عبث الأطفال أواسط صفوف النساء والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحضانة ونشاطاتها المختلفة التي تضم عددًا من الأركان الخاصة بالرسم والتلوين وعمل التراكيب وقراءة القصص ذات المحتوى الهادف وإعطائهم برامج ودروسًا في آداب زيارة المساجد والمحافظة عليها.

حجز موعد

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية.

وأوضحت الوكالة أن الدخول سيكون، من بعد صلاة العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر الأول، مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق توكلنا أو اعتمرنا، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان رقم «24» والجهة الجنوبية بباب مكة رقم «37» ومن خلال نقطة تجمع رقم «3 - 4».

يذكر أن الدخول كان محصورا للنساء، في الفترة الصباحية من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر، عبر باب عثمان بن عفان رقم «24»، ومن خلال نقطة تجمع رقم «4».