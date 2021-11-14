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جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : تأهل بسببنا

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جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : المنتخب تأهل بسببنا جهاز حــســام البدري يرد علي انتقادات كيروش : تأهل بسببنا

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أبدي أحمد أيوب المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اندهاشه من تصريحات البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني مدرب حول تغير موقف الفريق في ٣ مباريات عقب التعادل الإيجابي مع انجولا في الجولة قبل الاخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم.

وقال أيوب إن الجهاز الفني السابق للمنتخب بقيادة حسام البدري ترك المهمة والفريق يمتلك كل الفرص والحظوظ في تصدر المجموعة مؤكدًا ان الفريق لم يخسر طول الفترة الماضية والنتائج كانت جيده وساهمت بشكل كبير في مساعدة خلال موقفه بهذه التصفيات للوصول الي المرحلة النهائية خاصة وأن الجهاز الفني السابق تحمل مشقة بناء فريق جديد لمصر فى ظل الظروف الصعبة التي عاشها العالم علي مدار عاميين بسبب تداعيات . وأنه على الجميع تقدير دور الجهاز السابق دون إنكار دوره في النجاح الذي حققه الفراعنة فى التأهل للمباراة الفاصلة في تصفيات كاس العالم.

وأضاف أيوب آنه يرفض التقليل من حق الجهاز الفني السابق وتزيف الحقيقية، مؤكدا أن الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون حققوا كل المطلوب منهم ونجحوا بنسبة كبيرة جدا علي مستوي النتائج.
وأكد أن الجهاز الفني السابق لم يقصر في عمله ويفتخر بما حققه من نتائج .. وكان قادرا بدون شك على تصدر المجموعة والتأهل أيضا رغم كل المعاناه والعراقيل التي كانت تضع في طريق المنتخب بفعل فاعل.

وأوضح أن الأهم الأن هو تأهل منتخبنا الوطني للمرحلة النهائية مهنئا الجهاز الفني الحالي وأيضا اللاعبين علي تحملهم أعباء كبيرة جدا وضغط مباريات لأكثر من موسمين.

المصرى اليوم

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