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عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»

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الزمالك عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس» عن تجديد عقد طارق حامد: «لما يبقى في فلوس»

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كشف عمرو الدردير المتحدث الرسمي بإسم نادي ، عن تطورات تجديد التعاقد مع طارق حامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد طارق حامد مع نادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري، ولم يحسم اللاعب حتى الأن تجديد تعاقده مع لنادي الأبيض.

وقال عمرو الدردير في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«لاتوجد أزمة في تجديد التعاقد مع طارق حامد، اللاعب أحد أبناء نادي الزمالك ولا توجد أي مشكلة في تجديد التعاقد معه».

وأضاف :«هناك اتفاق بين مسؤولي الزمالك وطارق حامد، بشأن كافة التفاصيل الخاصة تجديد التعاقد معه، وذلك بعد الجلسة التي جمعتهم معه في الأيام الماضية»، مضيفًا: «سيم ترجمة هذا الاتفاق وتجديد عقد اللاعب، لما يبقى في فلوس في النادي».

يُذكر أن الزمالك بدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل، على الإسماعلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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