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«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة

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«بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة «بنت من شبرا ».. «رانيا» تحصد «ذهبية» بطولة البحر المتوسط فى المصارعة

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رانيا فتحى، بنت شبرا الخيمة، حصدت الميدالية الذهبية فى المصارعة فى بطولة البحر المتوسط، وانتزعت البطولة من بطلة اليونان على أرضها.

«بنت شبرا الخيمة» قالت: «دخلت اللعبة بالصدفة عندما كنت أذهب مع شقيقتى الصغرى لتشجيعها، وأثناء ذلك أحببت اللعبة وقررت أن أمارسها»، مضيفة أنها إحدى بطلات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب فى القليوبية.

وأوضحت أنها شعرت بفخر كبير بفوزها على بطلة اليونان على أرضها وانتزاع الميدالية الذهبية كأول ميدالية دولية لها، مؤكدة أنها لن تكون الأخيرة، وأنها ستحرز العديد والعديد من الميداليات باسم ، مشيرة إلى أنها تستعد لأوليمبياد 2024 لرفع اسم مصر عاليًا، ولن ترضى سوى بالذهبية، قائلة «دى أقل حاجة أقدر أقدمها لبلدى».

وقال والد رانيا، إنه لم يفرض بعينها على أبنائه، إذ إن «رانيا» كانت تذهب خلال فترة الإجازة الصيفية لمشاهدة لعبة المصارعة، إلا أنها أعجبت باللعبة فانضمت لمبادرة وزارة الشباب «البطل الأوليمبى» وتميزت وحققت أرقاما جديدة وحصلت على بطولة الجمهورية للمصارعة 4 مرات متتالية.

من جانبها كرمت وزارة الشباب والرياضة، اللاعبة رانيا فتحى، لحصولها على بطوله البحر الأبيض المتوسط باليونان، وأحرزت لمصر الميدالية الذهبية.

يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى يعد نواة للمنتخبات، كما يعد رعاية للموهوبين بأسلوب علمى، من خلاله اكتشاف المواهب والمتميزين رياضيًا باستهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات.

المصرى اليوم

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