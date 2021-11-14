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محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من لمعاونة كارتيرون

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محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لمعاونة كارتيرون محمد صبري: لم يتحدث معي أي مسؤول من لمعاونة كارتيرون

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أكد محمد صبري نجم السابق، أن مسؤولي النادي الأبيض لم يتواصلوا معه، من أجل تولي منصب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم، في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال محمد صبري في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2» :«لم يتواصل معي أي من مسؤولي الزمالك، من أجل تولي منصب المدرب العام، علمت بدخولي ضمن قائمة المرشحين لتولي هذا المنصب من خلال وسائل الإعلام».

وأضاف: «شرف لي أن يتم ترشيحي للتواجد في الجهاز الفني للزمالك، مستعد لخدمة النادي الأبيض في أي منصب»، مشيرًا :«لم أسعى لتولي أي منب في الزمالك، ولاد النادي الحقيقين، هم الذين ينتظرون أن يتم تكليفهم بأي منصب».

يُذكر أن الزمالك بدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الجمعة المقبل، على الإسماعلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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