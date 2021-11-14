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يكشف موعد عودته لنادي بحكم القضاء (صورة)

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مرتضى منصور يكشف موعد عودته لنادي الزمالك بحكم القضاء (صورة) يكشف موعد عودته لنادي بحكم القضاء (صورة)

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أصدر رئيس بيانا رسميا أعلن عبره رفضه التقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لعدم تنفيذ قرار عودته لرئاسة نادي الزمالك.

وجاء في البيان: «يطالبني الكثيرون بالتوجه إلى فيفا لتقديم شكوي ضد وطني بسبب قرار تجميد مجلس الإدارة الذي تشرفت برئاسته وبسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم 24 أكتوبر حتي الآن».

أضاف: «ومهما طالني من اتهامات في التفريط في حقي بعدم تقديم هذه الشكوى أود أن أوضح الأمور الآتية: لن أشتكي وطني في يوم من الأيام إلى أية جهة أجنبية مهما كلفني ذلك لأن مصر لا تستحق منا أن نشوهها في الخارج».

قال: «طوال حياتي في ظهر دولتي المصرية سندا لمؤسساتها ولن أكون يوما شوكة في ظهرها، ومصر في عهد سيادة الرئيس هي دولة مؤسسات تحترم القانون ولن أنفذ الحكم الصادر لصالح مجلس الإدارة إلا بالطرق القانونية».

المصرى اليوم

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