شادي شامل: بعد انتهاء مسلسل «العندليب» قررت السفر للخارج ودارسة المزيكا

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قال الفنان شادى شامل، إن الفنان عبدالحليم حافظ لن يتكرر مرة أخرى.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنا حزنت بشدة من الهجوم على المسلسل بس وقتها كنت أسد أذني .

وتابع أن القيام بدور البطولة في سن صغير ميزة وعيب في تقلقي الوقت، ميزة أنه يضعك في طريق النجومية بسرعة، وعيب أن لا تعرف أن تخرج من الشخصية بسرعة، وأنا عملت بعد مسلسل العندليب مسلسل المرافعة بشخصية مختلفة تمام، وبعدها قررت السفر للخارج ودارسة المزيكا.

وتابع شادى من أكثر المواقف اللى تعرضت فيها للظلم من شخص لم أكن أتوقع أنه يقول عليا مثل ما قال، وأنا قررت السكوت لاني صدمت، وأنا مش بحب أعيش دور المظلوم، والحمد لله عملت محطة كويسة بعد مسلسل العندليب بالسفر والتعليم والتدريب وثقفت نفسي موسيقيا وعملت حفلات كتير في مسارح وأوبرا في العديد من الدول.