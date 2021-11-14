أخبار عاجلة

عون : نتطلع لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل -
«الصحة» تكشف استعداداتها لموجة الطقس السيئ بالمحافظات -
نبيلة مكرم: مرت علينا لحظات عصيبة بسبب أزمة العالقين ووفيات كورونا -
ضبط مواد مخدرة بـ 3.5 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي في الإسماعيلية -
هند سعيد صالح تنتقد المدافعين عن مغنيي المهرجانات: «هو عند في هانى شاكر وخلاص؟» -
تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية غدا -
محافظ كفر الشيخ يكرم أسرة الشهداء والمصابين -
رفض فلسطيني ودولي للمساعي البريطانية ضد حماس -
الصحة: لقاح «فايزر» الوحيد المصرح للأطفال في سن 15 عامًا -
بريطانيا تسجل 40941 إصابة و150 وفاة جديدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شادي شامل: بعد انتهاء مسلسل «العندليب» قررت السفر للخارج ودارسة المزيكا

Print
شادي شامل: بعد انتهاء مسلسل «العندليب» قررت السفر للخارج ودارسة المزيكا شادي شامل: بعد انتهاء مسلسل «العندليب» قررت السفر للخارج ودارسة المزيكا

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان شادى شامل، إن الفنان عبدالحليم حافظ لن يتكرر مرة أخرى.

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أنا حزنت بشدة من الهجوم على المسلسل بس وقتها كنت أسد أذني .

وتابع أن القيام بدور البطولة في سن صغير ميزة وعيب في تقلقي الوقت، ميزة أنه يضعك في طريق النجومية بسرعة، وعيب أن لا تعرف أن تخرج من الشخصية بسرعة، وأنا عملت بعد مسلسل العندليب مسلسل المرافعة بشخصية مختلفة تمام، وبعدها قررت السفر للخارج ودارسة المزيكا.

وتابع شادى من أكثر المواقف اللى تعرضت فيها للظلم من شخص لم أكن أتوقع أنه يقول عليا مثل ما قال، وأنا قررت السكوت لاني صدمت، وأنا مش بحب أعيش دور المظلوم، والحمد لله عملت محطة كويسة بعد مسلسل العندليب بالسفر والتعليم والتدريب وثقفت نفسي موسيقيا وعملت حفلات كتير في مسارح وأوبرا في العديد من الدول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عون : نتطلع لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

عون : نتطلع لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

«الصحة» تكشف استعداداتها لموجة الطقس السيئ بالمحافظات

«الصحة» تكشف استعداداتها لموجة الطقس السيئ بالمحافظات

نبيلة مكرم: مرت علينا لحظات عصيبة بسبب أزمة العالقين ووفيات كورونا

نبيلة مكرم: مرت علينا لحظات عصيبة بسبب أزمة العالقين ووفيات كورونا

ضبط مواد مخدرة بـ 3.5 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي في الإسماعيلية

ضبط مواد مخدرة بـ 3.5 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي في الإسماعيلية