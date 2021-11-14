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ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» ()

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ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» (فيديو) ميدو: أنا في رأيي 5-3 زي 6- 4 .. والزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» ()

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أكد أحمد حسام ميدو نجم ومنتخب الأسبق، أن فريق الزمالك يحتاج إلى مدرب عام قوي في الفريق، يصلح لأن يكون مديرا فنيا يوما ما.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه «الريمونتادا» الذي يذاع عبر قناة المحور: فريق الزمالك يحتاج إلى مدرب عام «جامد» لينضم إلى الجهاز الفني للفريق، ويصلح لأن يكون مديرا فنيا لقيادة الفريق يوما ما.

وأضاف ميدو: كارتيرون كان يقف على الخط وبجواره مدرب الأحمال، وهذا مظهر غير جيد لفريق كبير مثل الزمالك. وقال: لما بتلعب حجز كورة بتتسأل كسبت كام بتقول فرق 1 أو فرق 2، أنا في رأيي 5-3 زي 6-4.

المصرى اليوم

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