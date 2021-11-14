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مصطفى شوبير: خسرنا الدوري في ظروف استثنائية .. ودكة الأهلي ثقيلة

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مصطفى شوبير: خسرنا الدوري في ظروف استثنائية .. ودكة الأهلي ثقيلة مصطفى شوبير: خسرنا الدوري في ظروف استثنائية .. ودكة الأهلي ثقيلة

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قال مصطفى شوبير حارس عرين النادي الأهلي، إن فريقه خسر لقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي في ظروف استثنائية.

وأضاف مصطفى شوبير، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«نحقق استفادة كبيرة من كل المباريات الودية التي نخوضها خصوصا البدلاء».

وأردف:«دكة بدلاء الأهلي ثقيلة، فهى تختلف عن المواسم السابقة، فالفريق يضم أسماء كبيرة ولاعبين قادرين على قلب نتيجة المباريات، والفرق الكبيرة يجب أن تضم بدلاء بنفس كفاءة اللاعبين الأساسيين».

وواصل:«لم نكن في تحدي أمام منية سمنود بسبب الفيديو الذي نشروه ونتيجة المباراة 7-1 جاءت بسبب ظروف اللقاء وليس بسبب التحدي، وعلاقة لاعبي الأهلي ببعض مميزة وغضب من لايشارك أمر طبيعي في كرة القدم».

وأتم:«لم نبحث عن مببرات تعفينا من التقصير ولكن خسارة الدوري جاء في ظروف استثنائية وصعب تواجه جمهور الأهلي وأنت خسران بطولة».

المصرى اليوم

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