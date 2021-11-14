أخبار عاجلة

لجان أمنية لمتابعة سير الاختبارات -
الطيران الشراعي يتدخل لإنقاذ مفقود بالربع الخالي -
الأغذية تتفوق على الأدوية في رضاء العملاء -
رصد صلاحية الإطارات بالباركود -
عمليات مركزة توجع الحوثيين -
انتصارات جديدة للجيش اليمني -
ميسى يسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي ويقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
وزيرة الهجرة : علاقتي بشيخ الأزهر قوية وأخاطبه بـ«أبويا» -
الأرصاد : الشتاء لن يكن شديد البرودة وأشبه بالماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إعلامي: صراع بين المقاولون والإسماعيلي لضم نجم الأهلي

Print
إعلامي: صراع بين المقاولون والإسماعيلي لضم نجم الأهلي إعلامي: صراع بين المقاولون والإسماعيلي لضم نجم الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن نادي المقاولون العرب، جدد رغبته في ضم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لينضم ذئاب الجبل للإندية التي ترغب في الحصول على خدمات ربيعة في يناير المقبل، ويأتي في مقدمتها الأسماعيلي.
وقال مجدي عبدالغني، خلال تصريحاته تليفزيونية، إن مسئولو الأهلي تلقوا إتصالات ودية مع عدة أندية لضم ربيعة على سبيل الإعارة في يناير المقبل وفي مقدمة هذه الأندية الأسماعيلي والمقاولون العرب.
ولا يشارك ربيعة مع الأهلي بشكل مُنتظم الفترة الماضية الأمر الذي جعل أكثر من نادي يفكر في التعاقد معه خلال يناير المقبل.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها الجمعة المقبل، على السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قطر تنتهي من تجهيز سابع ستادات مونديال 2022

قطر تنتهي من تجهيز سابع ستادات مونديال 2022

جماهير الاسماعيلي تهتف للاعبي الابيض: يازمالك توت توت اهلآ بيكم في استاد الموت

جماهير الاسماعيلي تهتف للاعبي الابيض: يازمالك توت توت اهلآ بيكم في استاد الموت

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد الاسماعيلية

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد الاسماعيلية

حافلة الزمالك تصل استاد الإسماعيلية

حافلة الزمالك تصل استاد الإسماعيلية