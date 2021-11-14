إعلامي: صراع بين المقاولون والإسماعيلي لضم نجم الأهلي

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن نادي المقاولون العرب، جدد رغبته في ضم رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لينضم ذئاب الجبل للإندية التي ترغب في الحصول على خدمات ربيعة في يناير المقبل، ويأتي في مقدمتها الأسماعيلي.

وقال مجدي عبدالغني، خلال تصريحاته تليفزيونية، إن مسئولو الأهلي تلقوا إتصالات ودية مع عدة أندية لضم ربيعة على سبيل الإعارة في يناير المقبل وفي مقدمة هذه الأندية الأسماعيلي والمقاولون العرب.

ولا يشارك ربيعة مع الأهلي بشكل مُنتظم الفترة الماضية الأمر الذي جعل أكثر من نادي يفكر في التعاقد معه خلال يناير المقبل.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها الجمعة المقبل، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.