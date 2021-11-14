الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب

★ ★ ★ ★ ★

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في إنجلترا، تحديدًا في ويست باي انهار جرف، فيما غرقت تشيناي بالهند في مياه الأمطار والفيضانات. والمزيد تجدونه في الصور.



1- مشهد لانهيار جزء كبير من جرف في ويست باي بإنجلترا



2- الثلوج وأوراق الشجر تغطى السيارات والشوارع في العاصمة الصينية بكين



3- علماء يلتقطون عينات وقياسات فيما يلقي بركان جزر الكناري خلفهم حممه اللاهبة في المحيط



4- رجل يحمل مظلته لتقيه من الأمطار الغزيرة بينما المياه تحيطه من كل جانب بعد أن غمرت الشوارع والطرق في تشيناي بالهند



5- على ارتفاع أكثر من 3637 مترًا يلتقط ريمي أوفرار سيلفي محطمًا الرقم القياسي العالمي للوقوف على المنطاد



6- صبي يرعى أغنامه فيما تتساقط أوراق الشجر من حوله في سريناغار بالهند



7- غروب الشمس في مدينة مارسيليا الفرنسية يستقطب محبي الطبيعة والتأمل