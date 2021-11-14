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الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و"سيلفي" فوق هام السحب

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الأسبوع في 7 صور: انهيار جرف.. و

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. في إنجلترا، تحديدًا في ويست باي انهار جرف، فيما غرقت تشيناي بالهند في مياه الأمطار والفيضانات. والمزيد تجدونه في الصور.


1- مشهد لانهيار جزء كبير من جرف في ويست باي بإنجلترا

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2- الثلوج وأوراق الشجر تغطى السيارات والشوارع في العاصمة الصينية بكين

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3- علماء يلتقطون عينات وقياسات فيما يلقي بركان جزر الكناري خلفهم حممه اللاهبة في المحيط

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4- رجل يحمل مظلته لتقيه من الأمطار الغزيرة بينما المياه تحيطه من كل جانب بعد أن غمرت الشوارع والطرق في تشيناي بالهند

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5- على ارتفاع أكثر من 3637 مترًا يلتقط ريمي أوفرار سيلفي محطمًا الرقم القياسي العالمي للوقوف على المنطاد

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6- صبي يرعى أغنامه فيما تتساقط أوراق الشجر من حوله في سريناغار بالهند

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7- غروب الشمس في مدينة مارسيليا الفرنسية يستقطب محبي الطبيعة والتأمل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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