مجدي عبد الغني : الأهلي يُحدد سعر بيع ديانج

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني، أن النادي الأهلي رحب برحيل المالي آليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة حال وصول عرض رسمي وبمقابل مالي كبير.

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الشمس» إنه رغم أهمية ديانج في الأهلي الفترة الحالية بعدما أصبح أحد نجوم الفريق إلا أن إدارة النادي لا تُمانع في رحيله إذا كان هناك عرض كبير يُنعش خزينة النادي.

وأشار إلى إن مسئولو الأهلي حددوا مبلغ لا يقل عن 8 مليون دولار «كاش» أو 8 مليون دولار مع الحصول على 20 % من إعادة بيعه بعد ذلك لأي نادٍ.

ويرغب الأهلي في الإستفادة من ديانج وتسويقه بأعلى مبلغ مُمكن خاصة وأن اللاعب يعيش حالياً فترة إنتعاش كروي مع الأهلي ومنتخب مالي.