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"الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص

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"الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص "الموارد البشرية" تستعرض متابعة تطبيق "احترازات كورونا" في القطاعَيْن العام والخاص
"العبدالعالي" يناقش الأوضاع العالمية للجائحة وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض سعد عبدالله آل حماد، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال المؤتمر متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل مقار العمل في منشآت القطاع الخاص، والتحصين في كل من القطاعَيْن العام والخاص.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الصحة لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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