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"مشاريبوف": ليس كل شيء في "النصر" على ما يرام!

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"مشاريبوف": ليس كل شيء في "النصر" على ما يرام! "مشاريبوف": ليس كل شيء في "النصر" على ما يرام!
وصف الدوري السعودي بالقوي

وصف اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، الأوضاع داخل فريقه النصر بأنها ليست على ما يرام في إشارة لحالة الغضب داخل النادي من تردي النتائج.

وقال اللاعب في تصريحات نقلها حساب "sportauz" خلال معسكر منتخب بلاده: "ليس كل شيء في النصر على ما يرام".

وتابع: "خسرنا آخر مباراتين في الدوري القوي للغاية ونعمل بحد لتلافي السلبيات في المباريات القادمة".

وأكمل قائلاً: "كل شخص في أوزبكستان لا يعرف مدى قوة الدوري السعودي، وعندما ذهبت ولعبت في الدوري أدركت ذلك".

وكان النصر قد قرر إقالة مدربه البرتغالي بيدرو ايمانويل على خلفية تردي نتائج الفريق وابتعاده قليلاً عن المنافسة.

النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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