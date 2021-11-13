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«يمكن مشاهدتها في هذه المناطق».. 19 نوفمبر ظاهرة فلكية لن تحدث قبل 1000 عام

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«يمكن مشاهدتها في هذه المناطق».. 19 نوفمبر ظاهرة فلكية لن تحدث قبل 1000 عام «يمكن مشاهدتها في هذه المناطق».. 19 نوفمبر ظاهرة فلكية لن تحدث قبل 1000 عام

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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الأرض ستشهد ظاهرة فلكية بحدوث أطول خسوف جزئى للقمر لن يتكرر مرة أخرى خلال الـ1000 عام القادمة.

وقال المعهد، إن الخسوف لن يكون مرئيا من حيث سيكون القمر قد غرب تحت الأفق في ذلك الوقت. وسوف يرى الخسوف الجزئى للقمر من أمريكا الشمالية وشرق آسيا وأجزاء من شمال قارة أوروبا وإندونسيا، وأشار إلى أنه يعتبر الخسوف الجزئى للقمر في 19 نوفمبر أطول خسوف خلال الـ 1000 عام القادمة وقد حدث الخسوف الجزئي الأخير للقمر الذي امتد لفترة أطول في 18 فبراير 1440، وستكون المرة القادمة التي تشهد فيها الأرض خسوفًا جزئيًا للقمر طويل مثل هذا الشهر في 8 فبراير 2669.

وتابع: ستكون المدة الإجمالية لخسوف نوفمبر 2021- من اللحظة التي يدخل فيها القمر منطقة ظل الأرض حتى لحظة خروجه- حوالي 21،693 ثانية (حوالي 6 ساعات ودقيقتان). بالنسبة للخسوف غير الكلي للقمر فهذه تعتبر مده طويلة وغير معتادة. ويعد الخسوف الجزئي في نوفمبر 2021 أطول من العديد من الخسوفات الكلية للقمر. على سبيل المثال، كانت المدة الإجمالية للخسوف الكلي للقمر يوم 26 مايو 2021 هي 18127 ثانية (حوالى 5 ساعات 2 دقيقة 7 ثانية تقريبا) أي أقل بساعة واحدة تقريبًا.

وأوضح المعهد، أن خسوف نوفمبر أطول خسوف جزئى للقمر منذ زمن.. هذا لآن دخول قمر نوفمبر في ظل الأرض يتزامن مع وجوده عند أبعد مسافة له من الأرض (الأوج) مما يسبب نسبيا تباطئ في سرعة دوران القمر حول الأرض. وسيحدث الخسوف الجزئى للقمر بين الساعة 06:02 و12:03 (بالتوقيت العالمي) في 19 نوفمبر، ستصبح الشمس والأرض والقمر في محاذاة شبه مثالية وهو أقرب جدا هندسيا من الخسوف الكلى حيث سيغطى ظل الأرض 99٪ من مساحة القمر.

وأكد المعهد على أن 5 أطول خسوفات جزئية للقمر من 1451م إلى 2650م هي:

1. 19 نوفمبر 2021: 21693 ثانية (6 ساعات ودقيقتان)

2. 30 نوفمبر 2039: 21609 ثانية (6 ساعات 0 دقيقة)

3. 9 أكتوبر 2489: 21557 ثانية (6 ساعات 0 دقيقة)

4. 11 ديسمبر 2057: 21532 ثانية (5 ساعات و59 دقيقة)

5. 22 ديسمبر 2075: 21464 ثانية (5 ساعات و58 دقيقة)

ظاهرة خسوف جزئي للقمر

المصرى اليوم

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