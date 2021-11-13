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قال محمد صالح، مؤلف موسيقى مصري كندي، إنه درس هندسية كهربائية، وهذا الأمر أفاده بصورة كبيرة في تعديل الأصوات، وإزالة الشوائب الموجودة في الأصوات.

وتابع «صالح»، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المنتج الموسيقي لديه قيمة كبير في الخارج عن مصر، لأنه هو من يقوم بإعداد الاغاني، ولذلك هو من يحصل على العائد الأكبر من الاغاني، أما المغني فيحصل على عائد بسيط.

وتابع أنه كان يريد أن يكون ملحنا منذ الصغر، وقام بالعمل عل دمج الموسيقى ببعض لإخراج موسيقى جديدة، وبعد ذلك بدأ كتابة الموسيقى، معقباً: «أي ملحن مر بهذا الأمر».